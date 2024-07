Bolsonaro fará ato no calçadão de Caxias ao lado de Netinho Reis - Divulgação

Publicado 15/07/2024 17:10

Duque de Caxias - O pré-candidato do MDB a prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, vai andar pelas ruas do Calçadão da cidade, no Centro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira, a partir das 17h. A estratégia de campanha foi acertada no fim do mês passado em uma reunião em Brasília, com a participação do tio de Netinho, Washington Reis, e os filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo.

Netinho vem convocando os seguidores para o ato através das redes sociais, mostrando confiança no avanço de seu nome na disputa caxiense.

"Temos certeza que junto com Jair Bolsonaro vamos caminhar para vitória, com valores conservadores e democráticos", declarou Netinho, entusiasmado.



A Baixada Fluminense é uma das principais cidades de Jair Bolsonaro no estado do Rio. Com densidade demográfica, enorme contingente de evangélicos, a região tem peso decisivo para a hegemonia bolsonarista no estado.