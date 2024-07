Inmetro e Instituto Zeca Pagodinho abrem edital de processo seletivo para o Curso de Auxiliar de Controle de Qualidade - Reprodução

Inmetro e Instituto Zeca Pagodinho abrem edital de processo seletivo para o Curso de Auxiliar de Controle de QualidadeReprodução

Publicado 10/07/2024 21:32

Duque de Caxias - O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e o Instituto Zeca Pagodinho (IZP) abrem inscrições para o Curso de Auxiliar de Controle de Qualidade, oferecendo oportunidades de qualificação e ingresso no mercado de trabalho. Com início previsto para agosto de 2024, o curso será realizado de forma presencial em Xerém/Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, e terá duração de quatro meses.



Quem Pode Participar

Podem se inscrever candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou que estejam cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio.



Sobre o Curso

O curso tem duração de quatro meses e será realizado presencialmente das 9 h às 12 h nas instalações do Inmetro e do Instituto Zeca Pagodinho, em Xerém/Duque de Caxias, com início previsto para agosto de 2024. O objetivo é formar jovens e adultos para atuação em diversas áreas, como empresas, indústrias, comércios, serviços e laboratórios, realizando tarefas de inspeção, organização, armazenamento, verificação de conformidade, liberação de produtos e serviços, e controle de qualidade e segurança.



Vagas e Inscrições

São oferecidas 20 vagas. As inscrições ocorrerão de 10 a 26 de julho de 2024, pelo formulário eletrônico disponível. Também é possível se inscrever presencialmente no laboratório de informática do Instituto Zeca Pagodinho. Para a inscrição, é necessário apresentar cópias digitais de documentos de identificação, comprovante de escolaridade e e-mail atualizado.



Prova e Aprovação

Os candidatos devem submeter uma redação sobre um tema atual no momento da inscrição. A prova vale 10 pontos e os candidatos devem obter entre 5 e 10 pontos para serem aprovados.



Divulgação do Resultado e Matrícula

Os resultados serão divulgados no site do Instituto Zeca Pagodinho e na página do Instagram @institutozecapagodinho no dia 2 de agosto de 2024. Os 20 primeiros candidatos aprovados serão chamados para matrícula entre 12 e 16 de agosto de 2024, no Inmetro. Caso restem vagas não preenchidas, outros candidatos aprovados serão convocados conforme a ordem de classificação.



Eliminação e Desistência

Os candidatos que não entregarem todos os documentos, não apresentarem a redação, usarem documentos falsos ou cometerem outras irregularidades serão eliminados. Alunos que não frequentarem os dez primeiros dias de aula sem justificativa serão considerados desistentes.