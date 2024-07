Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 09/07/2024 20:13

Duque de Caxias - As férias do Caxias Shopping chegaram. Para agitar o mês de julho, o empreendimento localizado na Baixada Fluminense preparou uma programação especial para proporcionar um mês recheado de diversão e cultura para as crianças.

Para os fãs de animação, a atração Kung Fu Panda: "Templo da Diversão", situada na Praça Principal do empreendimento, oferece uma variedade de brinquedos e atividades, incluindo piscina de bolinhas e labirinto de espelhos. Além disso, haverá brincadeiras recreativas, salto sobre o telhado e um super espaço instagramável para registros de fotos e vídeos. O espaço irá funcionar a partir do dia 7 de julho, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 21h. O valor do ingresso é de R$ 40 para 40 minutos de atividades, com um custo adicional de R$ 1,00 por minuto extra. A responsabilidade pelo controle do tempo é dos pais ou responsáveis pela criança. Crianças com deficiência têm direito a 50% de desconto no valor final. As atividades são recomendadas para crianças de 4 a 12 anos.

Já o Magic Games é um ambiente repleto de diversão no Caxias Shopping, com diversos tipos de máquinas e brinquedos para crianças de todas as idades, além de oferecer um atendimento eficiente e muita animação. A atração fica aberta de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Cada brinquedo custa R$5. Para utilizar os brinquedos é necessário adquirir o cartão do estabelecimento, que custa R$1.

No Cine Araújo, localizado no segundo piso, a magia do cinema transforma um simples filme em uma experiência única.

O Kid Piratas, um ambiente temático inspirado no mundo dos piratas e do fundo do mar, com recreação e festas infantis, é outra opção para alegrar as crianças. O espaço de 200m² é decorado como uma “vila de piratas”, onde há casinhas com cozinha, pet shop, salão de beleza e oficina de artes, um navio com escorrega ancorado, tobogã em forma de ondas do mar, brinquedo labamba e espaços interativos para fotos, onde as crianças podem se transformar em um feroz tubarão ou uma linda sereia. Junto à recepção da recreação, há, ainda, uma loja de brinquedos temáticos do fundo do mar. O Kid Piratas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e nos domingos e feriados, das 12h às 22h. Os ingressos custam R$ 39,90 por 20 minutos; R$ 45 por 30 minutos; R$ 65 por 1h de diversão de segunda a sexta; e R$69,00 por 1h nos finais de semana (sujeito à cobrança de R$2 a cada minuto excedido).



Ainda, durante o mês de julho, muitas outras atividades podem ser desfrutadas no empreendimento localizado na Baixada Fluminense, como o Fast Kids, carrinhos para as crianças dirigirem pelo shopping, com valores a partir de R$20,00 por 10 minutos. Para mais informações acesse: www.caxiasshopping.com.br