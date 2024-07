Bazar Verde em Xerém chama atenção para conservação dos recursos naturais - Ana Victória/Divulgação

Publicado 05/07/2024 18:08

Duque de Caxias - Em julho são celebradas três importantes datas para a conservação do meio ambiente: Dia de Proteção das Florestas (17), Dia Internacional de Conservação dos Manguezais (26) e Dia Mundial de Conservação da Natureza (28). E para somar esforços nas campanhas de sensibilização que ocorrem no Brasil e no mundo, este mês, em prol do nosso habitat, o Projeto EDUC Fase II — desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, realizará uma edição especial do Bazar Verde em Duque de Caxias. A atividade ocorrerá no dia 20 de julho, das 10h às 12h, na Praça da localidade de Santo Antônio, em Xerém, em parceria local com a ONG Sinal do Vale, que também atua na defesa da natureza, com diversas atividades.



Um dos maiores diferenciais do Bazar é a utilização de uma moeda verde. Durante as atividades, o público poderá obter itens como roupas, livros, calçados e brinquedos usados. Para “comprar” esses produtos, basta levar unidades de materiais recicláveis, como papelão e plásticos — embalagens de shampoo, detergente, garrafa pet, copo de guaraná, entre outros —, para trocar por cédulas da moeda verde EDUCoin na “casa de câmbio” instalada na praça.

Com a utilização da Moeda Verde, o Projeto EDUC pretende apresentar, na prática, conceitos como economia circular, redução de resíduos, reaproveitamento de materiais, conservação de recursos hídricos, comércio justo, entre outros valores que podem tornar o mundo um lugar melhor.



“O Bazar Verde tem como objetivo mostrar que todos nós podemos colaborar com a conservação do meio ambiente, seja revendo hábitos, fazendo escolhas mais conscientes ou exigindo políticas públicas em prol da natureza”, ressalta a articuladora socioambiental do Projeto EDUC Fase II, Rosilene Baranda.



"O projeto EDUC Fase II desperta nos moradores a consciência de preservação, a cidadania e o trabalho em grupo. As pessoas passam a entender que precisam cuidar do seu meio, preservar e que o futuro depende do equilíbrio. Mudar hábitos, transformar e o exemplo arrasta", define o coordenador geral do Projeto, Flávio Rabelo.

Serviço:



Evento Bazar Verde – Informar Para Prevenir do Projeto EDUC Fase II

Data: 20/07/2024

Horário: 10h às 12h

Locais: Praça de Santo Antônio

Entrada: gratuita

Classificação: livre