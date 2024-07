Caxias Shopping promove atividades infantis gratuitas durante os domingos - Divulgação

Publicado 04/07/2024 12:57

Duque de Caxias - Para o mês de julho, o Caxias Shopping, localizado na Baixada Fluminense, preparou uma programação especial focada nas férias escolares. O evento "Domingo Divertido", atração que oferece uma série de atividades infantis gratuitas durante os domingos, na Praça de Alimentação, a partir das 16h, proporcionará espetáculos teatrais, circuito de férias, tarde de heróis e muito mais para alegrar as crianças.



No domingo, 7 de julho, a “Tarde de Heróis” promete muita animação com diversas brincadeiras temáticas de super-heróis. As crianças são convidadas a comparecer fantasiadas como seus heróis favoritos para participar das atividades.



No domingo seguinte, 14 de julho, os pequenos se encantarão com o espetáculo infantil "Os Saltimbancos". O clássico de Chico Buarque conta a história de quatro animais que fogem de seus donos para viver uma vida livre como músicos.



Em 21 de julho, será a vez do "Circuito de Férias", onde monitores conduzirão atividades que vão desde brincadeiras clássicas como "bola na lata" até um "concurso de passinho".



Fechando a programação, no dia 28 de julho, o espetáculo infantil “Alice no País das Maravilhas” narra a história de Alice em suas aventuras pelo País das Maravilhas, onde encontrará personagens como o Gato Cheshire, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas e o Coelho Branco.



Para mais informações sobre o "Domingo Divertido", a programação completa está disponível no site caxiasshopping.com.br.



Serviço: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 07/07 – “Tarde de Heróis”

- 14/07 – Teatro: “Saltimbancos”

- 21/07 – Circuito de Férias

- 28/07 - Teatro: “Alice no país das Maravilhas”

Evento Gratuito