Duque de Caxias convida para sexta conferência municipal das cidadesDivulgação

Publicado 04/07/2024 12:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Urbanismo/Cocidade, irá promover a VI Conferência Municipal das Cidades/etapa Duque de Caxias, que será realizada nos dias 5 e 6 de julho, na UERJ-FEBF. A Conferência Municipal é uma etapa anterior a VI Conferência Estadual das Cidades do Rio de Janeiro, que elegerá os Delegados de Duque de Caxias para essa fase.

Com o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano – Caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”, a conferência irá contar com palestras e debates, além da eleição de delegados para a Conferência Estadual. Para se inscrever e obter mais informações é preciso acessar o site: https://smu.duquedecaxias.rj.gov.br/vi-conferencia-municipal-das-cidades.html, até o dia 04/07/2024 às 15h ou até o preenchimento das vagas.

Confira a Programação: Dia 05 de julho de 2024

17h às 20h – Credenciamento

17h30 – Coffee Break

18h – Abertura Oficial da Conferência

19h às 19h30 – Palestra: “Pensando a Cidade na Política Urbana”

19h30 horas – Plenária inicial para a aprovação do Regulamento

*Dia 06 de julho de 2024

8h às 10h – Credenciamento

8h às 9h – Café da Manhã

9h às 13h – Palestras e debate

13h às 14h – Almoço

14h às 16h – Trabalho em grupos sobre os Eixos Temáticos do Texto Base da 6ª Conferência Nacional das Cidades

16h - Coffee Break

16h15 às 17h45 – Plenária de apresentação dos relatórios dos Grupos de Trabalho e deliberação das propostas sobre os Eixos Temáticos

17h45 às 18h30 – Eleição dos(as) Delegados(as) representantes dos segmentos para participar da Conferência Estadual

18h30 – Plenária Final

19h – Encerramento oficial.