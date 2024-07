Hospital Veterinário de Caxias completa dois anos de funcionamento - Divulgação

Publicado 02/07/2024 21:29

Duque de Caxias - No dia 01 de julho de 2022, a Prefeitura de Duque de Caxias inaugurava o Hospital Municipal Veterinário de Duque de Caxias, instalado no bairro Jardim Primavera, segundo distrito.



Para comemorar os dois anos do Hospital, a Secretaria Municipal de Saúde e a direção da unidade, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e de instituições parceiras, realizaram, nesta segunda-feira (01/07), uma grande ação com serviços gratuitos para cães e gatos e atrações para todas as idades.

Ao completar dois anos, o hospital referência no atendimento especializado e gratuito para cães e gatos, contabilizou mais de 106 mil atendimentos, mais de 105 mil exames de imagens (Ultrassonografia, Ecocardiograma e Raio-X) e quase 5 mil cirurgias realizadas. Os números reforçam a importância do Hospital Municipal Veterinário, o único da Baixada Fluminense que oferece serviços gratuitos, com acesso a consultas, exames, incluindo hemograma completo, e cirurgias. A unidade funciona em plantão 24 horas, todos os dias da semana, para casos de emergência. Ao dar entrada na emergência da unidade, os animais passam por uma triagem e, dependendo dos sintomas, são indicados os exames necessários.



O serviço ambulatorial, que inclui consultas médicas e a realização de exames, acontece de segunda a domingo, das 7h às 19h, mediante a distribuição de 100 senhas diárias, específicas para esses atendimentos. Para prestar o melhor serviço aos animais, o hospital conta com um Centro Cirúrgico com três salas e toda a infraestrutura necessária.



O evento comemorativo contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Saúde, Dra. Célia Serrano; do Deputado Federal Gutemberg Reis; dos diretores Leandro Ramalho e Larissa Nunes, entre outras autoridades municipais e estaduais.

“É uma grande vitória ver este hospital chegar ao seu segundo aniversário funcionando em plantão 24 horas, todos os dias da semana. Temos uma demanda que cresce a cada dia, vinda de vários municípios do Estado em busca dos serviços gratuitos e de qualidade oferecidos na unidade”, disse o prefeito Wilson Reis.



Ana Paula Silva, moradora de Vila Maria Helena, aguardava ansiosamente na fila do Castra Móvel, unidade móvel de saúde médica veterinária da Fundec, para a castração dos seus dois gatinhos.

“Quero parabenizar a Prefeitura pelos dois anos do Hospital Veterinário, que tem sido uma bênção e que cuida tão bem dos nossos cães e gatos. Hoje trouxe os meus gatinhos, Salem e Arauto, para fazer a castração. Todas as vezes que precisei do hospital fui muito bem atendida por toda equipe. Que Deus continue abençoando esse trabalho maravilhoso!”, declarou Ana Paula.



O Hospital Municipal Veterinário está localizado na Alameda Xavier Filho, próximo à sede da Prefeitura de Duque de Caxias, em Jardim Primavera.