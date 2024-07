Caxias inaugura novo espaço de atendimento à mulher - Divulgação

Publicado 02/07/2024 21:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, inaugurou, nesta segunda-feira (01/07), o novo espaço do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira. O equipamento tem o objetivo de atender vítimas de violência doméstica dando suporte jurídico, socioassistencial e psicológico, além de encaminhamentos para outros órgãos necessários. O CEAM conta com instalações como coordenação, serviço social, psicologia, jurídico e brinquedoteca.



O evento contou com a presença do prefeito Wilson Reis; do secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes; da subsecretária de Assistência Social, Márcia Figueira; da diretora do Departamento dos Direitos da Mulher, Cláudia Braga; da coordenadora do CEAM, Ester Souza, entre outras autoridades.

De acordo com o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, a inauguração do CEAM é uma conquista para as usuárias que, em sua maioria, são vítimas de violência doméstica.

“Este é um espaço que vai atender a mulher de maneira adequada, onde ela será acolhida e respeitada. Dessa forma, a SMASDH procura entregar o melhor para a população e o município de Duque de Caxias”, declarou Menezes.



Para o prefeito Wilson Reis, o CEAM é um espaço no qual a mulher não se sente sozinha. “Vemos os números de violência contra as mulheres crescer diariamente, e esse é o lugar em que elas podem se sentir seguras e ouvidas. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos trouxe um ambiente maior e mais acolhedor para todas as assistidas”, finalizou o prefeito.



O Centro Especializado de Atendimento à Mulher Vera Lúcia Pereira está localizado à Rua José de Souza Herdy, nº 878, no bairro Jardim Vinte Cinco de Agosto, em Duque de Caxias.