Prefeitura de Caxias entrega obras no bairro Barro Branco

Publicado 01/07/2024 17:26

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou, na noite de sábado (29/06), mais um conjunto de obras no terceiro distrito. Desta vez, foram beneficiados moradores do bairro Barro Branco, que receberam diversas ruas pavimentadas, uma grande praça com campo de futebol de grama sintética e equipamentos para todas as idades. O novo espaço público de lazer, que recebeu o nome do morador João Gonçalves da Silva, conta com campo de futebol de grama sintética com iluminação para jogos noturnos, futmesa, tênis de mesa, playground, academia de ginástica, entre outros equipamentos. As ruas, além de asfalto, receberam iluminação de led.



O prefeito Wilson Reis lembrou que as obras fazem parte do programa de melhorias dos bairros, realizado em parceria com o governo do estado em todas as regiões.

“Estamos trabalhando para levar dignidade para todas as famílias da nossa cidade. O terceiro distrito também vem recebendo atenção especial do governo nas áreas de educação, saúde e lazer”, destacou o chefe do executivo.



A família do homenageado foi representada pela viúva Edna Almeida da Silva, pelo sobrinho Geovane e pela neta Verônica Andrade, diretora do Instituto João Gonçalves da Silva, que recebe alunos com microcefalia, mobilidades reduzidas e crianças que estão em processo de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

As obras, realizadas em parceria com o governo do estado, foram entregues pelo prefeito Wilson Reis; pelo secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januario; pelo secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; pelo deputado federal Gutemberg Reis; pelo deputado estadual Rosenverg Reis, vereadores e lideranças comunitárias da região. A noite foi comemorada com a apresentação do grupo de pagode Pique Novo.