Caxias Shopping recebe exposição 'Viva Mata Atlântica' em parceria com o SESC - Divulgação

Caxias Shopping recebe exposição 'Viva Mata Atlântica' em parceria com o SESCDivulgação

Publicado 27/06/2024 18:44

Duque de Caxias - Em homenagem ao mês do Meio Ambiente, o Caxias Shopping inaugura a exposição "Viva Mata Atlântica" em parceria com o SESC + Sustentabilidade. A mostra, que ficará em cartaz até o dia 14 de julho, tem como objetivo destacar os patrimônios naturais de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense.

Os visitantes serão impactados por diversos painéis com fotografias de belezas naturais e imateriais do município, como as águas do Parque Natural Municipal de Taquara, o verde exuberante da Reserva Biológica de Xerém, e as ruínas de uma antiga fazenda no Museu Vivo de São Bento, entre outras. A exposição é um olhar expressivo ao patrimônio natural de Duque de Caxias sob as lentes dos fotógrafos Patrícia Maqueda, Gabriela Pereira e Gabriel Andrade, com o propósito de valorizar a Baixada Fluminense, enaltecendo suas riquezas e potenciais.

A mostra convida o público a refletir sobre a importância de áreas verdes em espaços urbanos, ressaltando a necessidade e urgência da manutenção e restauração do ecossistema. Durante os dias 28 de junho, 3 de julho e 10 de julho, um monitor do SESC Duque de Caxias estará no local para tirar dúvidas e oferecer mais informações sobre a exposição. A visitação é gratuita.

Serviço - Exposição "Viva Mata Atlântica" no Caxias Shopping

Data: Até 14 de julho

Local: Corredor em frente à Renner

Visitação gratuita