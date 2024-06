Conselho Municipal de Saúde de Caxias divulga edital de eleição - Divulgação

Publicado 26/06/2024 19:15

Duque de Caxias - O Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias (COMSADC) divulga o Edital Complementar nº 02/COMSADC/2024, que trata da eleição para preenchimento das vacâncias do Conselho Municipal de Saúde, para o quadriênio 2023-2027.



O Edital de Convocação de Eleição tem como objetivo preencher a vacância (uma vaga) de instituições prestadoras de serviço de saúde com fins lucrativos e das vacâncias (três vagas) das instituições de profissionais de saúde, para restabelecer a composição paritária desses segmentos junto ao COMSADC.

As inscrições dos candidatos às referidas vagas será realizada no período de 08 a 22 de julho de 2024, em dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h30, na sala da Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde/DC, localizada na Alameda Esmeralda, nº 206, no bairro Jardim Primavera, no Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, observados todos os termos do Edital Complementar.

A eleição para suprir as vacâncias será realizada no dia 07 de agosto de 2024, às 10h, na sala do Conselho Municipal de Saúde de Duque de Caxias, localizado no prédio sede da Secretaria Municipal de Saúde (Jardim Primavera).



Para mais informações, acessar o Edital completo pelo link:

https://drive.google.com/file/d/1vpwyt9qjzyIEeF1Or9ssPIxT348ZXjQe/view?usp=sharing



Quaisquer dúvidas devem ser encaminhadas diretamente para o e-mail comsadc.sms@gmail.com ou pelo telefone (21) 2773-6318.