Bolsonaro fará ato no calçadão de Caxias ao lado de Netinho Reis

Bolsonaro fará ato no calçadão de Caxias ao lado de Netinho ReisDivulgação

Publicado 26/06/2024 14:09

Duque de Caxias - Na manhã desta quarta-feira, 26, o pré-candidato do MDB a prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, se reuniu, na sede do partido em Brasília, com Jair Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo. Definiram os próximos lances da estratégia de campanha na Baixada Fluminense e acertaram um dos primeiros atos da turnê eleitoral do ex-presidente no estado: uma caminhada no calçadão de Caxias no dia 18 de julho.



Ao sair do encontro, Netinho se mostrou otimista com o engajamento do clã Bolsonaro em sua campanha e confiante no avanço de seu nome na disputa.

– Temos certeza que junto com Jair Bolsonaro vamos caminhar para vitória, com valores conservadores e democráticos – declarou, entusiasmado.



A Baixada Fluminense é uma das principais cidades de Jair Bolsonaro no estado do Rio. Com densidade demográfica, enorme contingente de evangélicos, a região tem peso decisivo para a hegemonia bolsonarista no estado.