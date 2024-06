Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 25/06/2024 20:05

Duque de Caxias - O Caxias Shopping apresenta a atração "Domingo Divertido", que oferece uma série de atividades infantis gratuitas todos os domingos do mês, na Praça de Alimentação, a partir das 16h. No dia 30 de junho, o espetáculo infantil “Nas Teias da Aventura” trará o famoso super herói das histórias em quadrinhos da Marvel, alter ego do personagem Peter Parker, em muitas aventuras e encrencas ao lado de seus amigos.

Para mais informações sobre o "Domingo Divertido", a programação completa está disponível no site caxiasshopping.com.br.



Serviço: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 30/06 – Teatro: “Nas Teias da Aventura”

Evento Gratuito