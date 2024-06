Prefeitura de Caxias entrega nova área de lazer na Vila Getúlio Cabral - Divulgação

Prefeitura de Caxias entrega nova área de lazer na Vila Getúlio CabralDivulgação

Publicado 24/06/2024 19:31

Duque de Caxias - Os moradores da Vila Getúlio Cabral, no terceiro distrito de Duque de Caxias, comemoraram a entrega da Praça da Área Comercial, reivindicação antiga da comunidade, que já conta com ruas asfaltadas e iluminadas com led. O novo espaço público de lazer, que ocupa uma área de mais de seis mil m², foi entregue pelo prefeito Wilson Reis e autoridades municipais e estaduais. O evento reuniu centenas de famílias e contou com a apresentação do cantor de samba e pagode Gustavo Lins.



A praça, construída pela prefeitura em parceria com o governo do estado, na Rua Ataulfo Alves, conta com playground, academia da terceira idade, futmesa, tênis de mesa, campo de futebol de grama sintética e iluminação especial para jogos noturnos, além de outros equipamentos.

Prefeitura de Caxias entrega nova área de lazer na Vila Getúlio Cabral Divulgação



Entre os moradores que comemoraram com as autoridades a nova praça, Jurema Francisca, de 59 anos era só alegria. Na companhia do bisneto Luiz Carlos, ela disse que durante muitos anos conviveu com a lama e a poeira na Vila Getúlio Cabral. “Hoje podemos andar pelas ruas asfaltadas e iluminadas. A praça construída era sonho antigo da população que vai poder se divertir durante o dia e a noite”.



O evento contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; vereadores e lideranças comunitárias da região. Entre os moradores que comemoraram com as autoridades a nova praça, Jurema Francisca, de 59 anos era só alegria. Na companhia do bisneto Luiz Carlos, ela disse que durante muitos anos conviveu com a lama e a poeira na Vila Getúlio Cabral. “Hoje podemos andar pelas ruas asfaltadas e iluminadas. A praça construída era sonho antigo da população que vai poder se divertir durante o dia e a noite”.O evento contou com a presença de diversas autoridades. Entre elas, o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis; o secretário municipal de Obras e Defesa Civil, Valber Januário; vereadores e lideranças comunitárias da região.