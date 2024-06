Castração de Cães e Gatos - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 14/06/2024 16:44

Duque de Caxias - Neste sábado (15/06), a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec, iniciará uma campanha inédita de implantação de microchips em cães e gatos. Esta primeira campanha acontecerá em frente à Unidade da Fundec no bairro Pilar, localizada na rua Coronel Menezes Cortês, das 8h à 12h.

A implantação de microchips em cães e gatos é uma forma popular e moderna de identificar o animal de estimação de maneira eficaz e segura. O microchip é um microcircuito eletrônico do tamanho de um grão de arroz, implantado sob a pele do animal através de uma agulha (um pouco mais grossa do que a de vacina) entre as escápulas. Ele contém um código exclusivo e inalterável, que transmite informações específicas sobre o animal e pode ser acessado através de um banco de dados.

O procedimento não necessita de anestesia. É preciso somente que o tutor segure o animal na mesa ou colo para imobilizá-lo no momento da introdução.

Informações importantes:

*Cães e gatos a partir de três meses: após tomar todas as vacinas;

*Cães com temperamento mais agitado ou agressivo devem utilizar focinheira; *Gatos, sempre que possível, fazer uso de guia.

Documentos necessários:

RG, CPF, comprovante de Residência, nome completo, e-mail e número de telefone para cadastro no sistema. O tutor deve ser maior de idade e estar presente.

O serviço não envolve custos ao tutor nem agendamento prévio. As senhas são distribuídas no local do evento.