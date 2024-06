Festa de Santo Antônio, em Caxias, reúne multidão de fieis - Divulgação

Publicado 14/06/2024 16:38

Duque de Caxias - A Festa de Santo Antônio prosseguiu, nesta quinta feira (13/06), no Centro de Duque de Caxias, com demonstrações de fé e amor ao padroeiro da cidade. Com uma programação especial, iniciada às 6h da manhã, missas foram realizadas de duas em duas horas e foi possível presenciar os devotos agradecendo e realizando outros pedidos para o ‘santo casamenteiro’.



Daniele Cristina Silva participa há três anos da missa do padroeiro em busca do seu grande amor e, este ano, depois de ter passado pela procura da medalha de santo Antônio no bolo sem sucesso, resolveu assistir à cerimônia eucarística dos devotos.

“Venho à missa há três anos e converso com Santo Antônio, pois busco uma pessoa especial. Hoje, na missa dos devotos, vim buscar o pão que traz prosperidade e não deixa faltar na mesa. Acho que estou recebendo um sinal dele. Se não for para me casar, ao menos a prosperidade não vai faltar”, disse Daniele.



O ar festivo tomou conta das ruas e, entre bandeirinhas coloridas e o som contagiante do forró, a comunidade foi envolvida em uma atmosfera de alegria e celebração. O evento atraiu pessoas de todas as idades, ansiosas para aproveitar a festa que celebra a cultura brasileira e promove a união entre os moradores.



Na barraca de culinária típica, Perla de Oliveira Cardoso, de 38 anos, servia as iguarias com destreza e carinho.

"A festa junina é uma época mágica. A nossa especialidade são as cocadas de diversos sabores: leite condensado, maracujá e morango. A minha sogra ensinou a receita para os cinco filhos dela e, hoje, ajudo a vender essa tradicional receita de família. É gratificante ver as pessoas saboreando e apreciando nossos doces", contou Cardoso, enquanto servia uma fila de visitantes ansiosos para provar a boa gastronomia.



O forró, com seu ritmo envolvente, foi o grande protagonista da noite e garantiu que ninguém ficasse parado.

“Eu amo dançar. Essa época do ano é muito gostosa porque a gente aproveita para encontrar os velhos amigos, comer cocada e cuscuz. Além disso, é tão bom ver as crianças brincando. É uma alegria genuína. A festa está linda”, elogiou a aposentada, Ana Lúcia Castro, de 67 anos.