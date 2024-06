Aluna da Faetec Caxias realiza sonho e inspira histórias de empoderamento - Divulgação

Aluna da Faetec Caxias realiza sonho e inspira histórias de empoderamentoDivulgação

Publicado 12/06/2024 18:34

Duque de Caxias - Centenária e, por muitos vista como uma atividade para pessoas idosas, a costura é uma das áreas de estudo que a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) oferece, ajudando a profissionalizar um dos setores que mais produzem empregos e oportunidades no Brasil. Reconhecida pela qualidade de seus cursos profissionalizantes, a Faetec, que nesta área oferece formação gratuita em Costureiro de Máquina Reta e Overloque, Aperfeiçoamento de Costura em Malha e Modelista de Roupas, além do Técnico em Modelagem do Vestuário, coleciona histórias de sucesso, que perpetuam a memória afetiva e carregam a superação como um dos combustíveis para a vitória.

Aluna da Faetec Caxias realiza sonho e inspira histórias de empoderamento Divulgação



Entre dezenas de alunos que se matriculam buscando aprendizado de corte, costura e modelagem, destacam-se histórias como a da paraibana Patrícia do Nascimento, que saiu de seu Estado há 18 anos para buscar mais oportunidades com sua família e que, realizou o sonho de casar-se com um vestido confeccionado por ela mesma. Entre dezenas de alunos que se matriculam buscando aprendizado de corte, costura e modelagem, destacam-se histórias como a da paraibana Patrícia do Nascimento, que saiu de seu Estado há 18 anos para buscar mais oportunidades com sua família e que, realizou o sonho de casar-se com um vestido confeccionado por ela mesma.

"Conheci meu marido aos 13 anos e, cinco anos depois, resolvemos morar juntos e constituir nossa família. Logo depois disso, viemos para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades de vida, já que na Paraíba tudo era muito difícil. Logo que cheguei na cidade, consegui um emprego como arrematadeira, que é a pessoa que faz a finalização da costura. Dali, fui aprimorando meu conhecimento e já indo para a máquina e nunca mais saí. Já são dez anos costurando. Como tinha o sonho de me casar na igreja com um vestido feito por mim, fui em busca de capacitação e consegui uma vaga no curso de modelagem”, diz a aluna, que concluirá o curso este semestre. Além do próprio vestido, Patrícia também produziu o vestido das três damas da cerimônia, que aconteceu em maio.

Aluna da Faetec Caxias realiza sonho e inspira histórias de empoderamento Divulgação



Relatos como o de Patrícia são inspiração para os alunos dos seis cursos profissionalizantes oferecidos na Faetec Duque de Caxias - Unidade Olavo Bilac. Homens, inclusive, também vêm buscando o mercado na área de costura e já são dez no curso Técnico em Modelagem do Vestuário. São histórias de quem deseja se reintegrar-se ao mercado de trabalho, aprimorar seus conhecimentos e, fundamentalmente, realizar sonhos empreendendo.

Relatos como o de Patrícia são inspiração para os alunos dos seisoferecidos na Faetec Duque de Caxias - Unidade Olavo Bilac. Homens, inclusive, também vêm buscando o mercado na área de costura e já são dez no curso Técnico em Modelagem do Vestuário. São histórias de quem deseja se reintegrar-se ao mercado de trabalho, aprimorar seus conhecimentos e, fundamentalmente, realizar sonhos empreendendo.