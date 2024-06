Xerém recebe 2ª Corrida dos Autistas e Inclusiva - Divulgação

Publicado 12/06/2024 18:14

Duque de Caxias - A Comunidade Autista de Xerém vai realizar, no próximo dia 23 de junho, a partir das 8h, a 2ª Corrida dos Autistas e Inclusiva. O evento, que já aconteceu com sucesso no ano passado, promete ser um marco de inclusão e conscientização, convida toda a população a participar e apoiar esta causa nobre. O local será na Arena da Baixada, na Rodovia Washington Luiz, KM 104.

A 2ª Corrida Autistas e Inclusiva, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, visa promover a inclusão e a conscientização sobre o autismo, além de proporcionar um dia de lazer e integração para todos os participantes. A corrida contará com diversas categorias, adaptadas para todas as idades e níveis de condicionamento físico, incluindo uma categoria especial para pessoas autistas, destacando a importância da inclusão no esporte.

Programação do Evento:

•08h00 – Abertura do evento e aquecimento coletivo

•08h30 – Início das corridas por categoria

•10h00 – Atividades recreativas e de lazer

•11h30 – Cerimônia de premiação

•12h00 – Encerramento com um momento de confraternização

Além da corrida, haverá diversas atividades paralelas, como oficinas de artesanato, circuito esportivo, tendas sensoriais, recreação, música e espaços de informação sobre o autismo, com o objetivo de educar e sensibilizar a comunidade sobre as questões e desafios enfrentados pelas pessoas autistas e suas famílias.

Como Participar

As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site Google Forms As inscrições podem ser feitas antecipadamente pelo site Google Forms aqui

Sobre a Comunidade Autista de Xerém

A Comunidade Autista de Xerém é uma organização sem fins lucrativos dedicada a apoiar pessoas do espectro autista e suas famílias. Através de eventos, campanhas de conscientização e programas de suporte, a organização trabalha para criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos.