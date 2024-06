Instituto Histórico da Câmara de Caxias sedia seminário sobre a Baixada - Art Vídeo/ Ralph Barbosa da Silva/Divulgação

Publicado 10/06/2024 17:12

Duque de Caxias - O Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias sediou um seminário acadêmico para divulgar os apontamentos e resultados de uma pesquisa realizada sobre a memória e a história dos municípios da Baixada Fluminense. O encontro reuniu professores, estudantes e os pesquisadores incluídos no projeto.

Durante a manhã e a tarde cada pesquisador palestrou sobre a sua experiência, desafios e a vivência na realização da pesquisa. Com durabilidade de aproximadamente dois anos, os estudiosos mergulharam nos municípios, usufruindo de todos os materiais possíveis. Muitas conversas, acervos, fotografias e consultas foram realizadas. O, sendo o precursor da região, foi utilizado como fonte dos estudos para todos eles.O projeto foi elaborado pelo CEDIM, Centro de Documentação do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Liderado pelo professor Dr. Jean Salles, junto a FAPERJ (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro), ele reuniu mestres e doutores que são cidadãos das cidades da região.Tânia Amaro, professora e diretora do Instituto Histórico da Câmara foi convidada para escrever o prefácio da obra que será disponibilizada através de um e-book. A parceria do Instituto com entidades que fomentam a pesquisa da região já é considerada uma marca, “tudo que a gente defende aqui no Instituto eles realizam: estudar a memória, a identidade e propagar a história da Baixada Fluminense. É com muita satisfação que nos colocamos como parceiros, pois a história de Duque de Caxias, e dos demais municípios, deve chegar a todos da região para fortalecemos a nossa identidade”.