Vacinação contra dengue, polio, covid e mais segue em Duque de Caxias - Divulgação

Vacinação contra dengue, polio, covid e mais segue em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 10/06/2024 17:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou os números do Dia D de vacinação contra a poliomielite, realizado no último sábado (08/06). Durante todo o dia, mais de 4 mil crianças - com menos de cinco anos - foram vacinadas nos quatro distritos. O Dia D serviu ainda para que a população atualizasse também a caderneta de vacinação, com acesso às vacinas de rotina, dengue, gripe e covid-19/XBB.



Município segue com as campanhas de vacinação

Além das vacinas de rotina, as unidades de saúde continuam com as campanhas de vacinação para os seguintes grupos:

* GRIPE/INFLUENZA: A vacina contra a Gripe Influenza segue disponível para todas as pessoas, a partir de seis meses de idade (até o final das doses disponíveis nas unidades de saúde do município);

* COVID-19 XBB (Moderna): O município de Duque de Caxias está disponibilizando a vacina contra a Covid-19/XBB para idosos com 60 anos ou mais, crianças até 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativa e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Devido ao número pequeno de doses recebidas pelo município, a vacina contra a Covid-19/XBB só está disponível no Centro Municipal de Saúde e nas seis Unidades Pré-Hospitalares (UPH) da rede municipal. É necessário aguardar pelo menos três meses, desde a última dose de vacina contra a covid-19, para receber a vacina atualizada contra covid-19/XBB;

* DENGUE: A vacina contra a dengue é exclusiva para o público na faixa etária de 10 a 14 anos. A imunização contra a dengue será feita em duas doses, com intervalo de três meses entre elas. A vacina é segura e aprovada pela Anvisa, e protege contra os quatro sorotipos da dengue.



A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias alerta que para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e caderneta de vacinação.



A vacinação acontece nas seguintes unidades:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 16h.

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 12h.

* Unidades Básicas de Saúde (UBS)

* Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF).

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Confira a lista completa com os endereços das UBS e USF, acessando o link: https://saude.duquedecaxias.rj.gov.br/unidades-de-saude.php