Festa de Santo Antônio, em Caxias, começa nesta quarta-feira (12) - Divulgação

Festa de Santo Antônio, em Caxias, começa nesta quarta-feira (12)Divulgação

Publicado 10/06/2024 16:51

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira (12), vai começar o maior evento popular e religioso da Baixada Fluminense: a festa, em Duque de Caxias, que homenageia Santo Antônio, o padroeiro da cidade. Indo até domingo (16), serão cinco dias de comemoração com muita fé, diversão e boa comida para os visitantes. A abertura oficial será às 18h do dia 12, com missa, brincadeiras, exibição e venda de artesanato, além de comidas típicas nos quiosques da tradicional quermesse, que acontecerá na Av. Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), entre a Igreja de Santo Antônio e a Praça do Pacificador. Na praça, as quadrilhas juninas darão um show para os presentes todas as noites e o palco do Teatro Raul Cortez estará aberto para o público desfrutar de variada programação cultural.



A festa também contará com artistas locais e convidados, com shows gratuitos. O evento é uma realização da Catedral de Santo Antônio, com o apoio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. A Festa do padroeiro Santo Antônio sempre atrai grande número de famílias e de crianças - não só do município, mas de toda a Região Metropolitana - que poderão desfrutar do espaço com total segurança.



Programação:



- Dia 12 (Dia dos Namorados):

17h30: Início das atividades do Teatro Raul Cortez.

18h: Abertura Oficial do evento.

18h30: Início das apresentações das Quadrilhas.

19h: Missa da Confirmação do Amor com Casais.



- Dia 13 (Dia de Santo Antônio):

06h: Início das missas do Dia do Padroeiro.

Das 13 às 16h: Programação Cultural no Teatro Raul Cortez.

17h: Início da Procissão de Santo Antônio, seguida de missa solene (a última do dia).

18h30: Apresentação de Quadrilha na Praça Raul Cortez.

21h: início dos shows da noite, começando com o grupo Forró Descalço.



- Dia 14 (Sexta-feira):

07h: Início das missas. A última será às 19h.

18h30: Início da apresentação das Quadrilhas e de shows musicais.



- Dia 15 (Sábado):

17h: Início da apresentação das Quadrilhas.

21h: Início dos shows musicais no Teatro Raul Cortez.



- Dia 16 (Domingo):

18h30: Início da apresentação das Quadrilhas e de shows musicais.



Trânsito será alterado

A exemplo dos anos anteriores, a Prefeitura de Duque de Caxias vai alterar o trânsito de veículos no centro da cidade durante a tradicional Festa de Santo Antônio, que será realizada entre quarta-feira (12/06) e domingo (16/06). Para facilitar a circulação de visitantes e pedestres, o trecho da Avenida Leonel de Moura Brizola que vai da Rua Nunes Alves até a Rua Dr. Manoel Teles será interditado a partir das 16h do primeiro dia, só sendo liberado na madrugada de segunda-feira (17/06). A circulação será pela Avenida Dr. Plínio Casado.



Para segurança e tranquilidade dos frequentadores, o evento irá mobilizar vários órgãos do município, como as Secretarias de Obras e Defesa Civil, de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e de Transporte e Serviços Públicos, além da Secretaria de Estado de Polícia Civil e Secretaria de Estado de Polícia Militar, que além dos policiais, irá disponibilizar o caminhão comando para, junto com o CISPBAF, fazer reconhecimento facial, impedindo que criminosos circulem no espaço do evento.