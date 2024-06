Teatro Raul Cortez, em Caxias, recebe peça com Viviane Araújo - Divulgação

Publicado 07/06/2024 17:16

Duque de Caxias - A comédia “A Toda Poderosa”, estrelada por Viviane Araújo e Maciel Silva, traz uma sátira sobre os desafios burocráticos enfrentados pelos brasileiros no dia a dia. Na peça, Lúcifer, interpretado por Maciel, precisa passar por uma série de obstáculos criados por Deus, papel de Viviane Araújo, durante suas férias no Brasil. Entre os desafios estão o pagamento de boleto, reconhecer firma no cartório, marcar uma consulta em hospital público e até enfrentar ligações de telemarketing. O espetáculo tem direção de Catarina Abdalla e texto de Maciel Silva.

Já a Orquestra Sinfônica de Duque de Caxias expõe a necessidade de ser livre no concerto “Ode à Liberdade”, com obras de uma das maiores musicistas brasileiras: Chiquinha Gonzaga.

A programação de junho do Teatro Municipal Raul Cortez ainda conta com o espetáculo infantil "Moana e Suas Aventuras no Mar" e o show beneficente "Couvert Artístico Solidário pelo Rio Grande do Sul – Paula Lima convida Zélia Duncan".

Veja a programação completa:

“Moana e Suas Aventuras no Mar”

Data: 9 de junho (domingo)

Horário: 16h

Ingressos: a partir de R$20

“A Toda Poderosa", com Viviane Araújo e Maciel Silva

Data: 9 de junho (domingo)

Horário: 18h30

Ingressos: a partir de R$30

“Festa de Santo Antônio”

Datas: 12 a 16 de junho (quarta-feira a domingo).

“Festival de Dança Air Dance”

Data: 19 de junho (quarta-feira)

Horário: 8h.

“G10 – Encontro dos Empresários”

Data: 21 de junho (sexta-feira)

Horário: 9h

Evento Fechado

“Ranther Melo Show”

Data: 23 de junho (domingo)

Horário: 20h

Ingressos: a partir de R$40

“Couvert Artístico Solidário pelo Rio Grande do Sul – Paula Lima convida Zélia Duncan”

Data: 25 de junho (terça-feira)

Horário: 20h.

“Canto Logo Existo – Jorge Limma”

Data: 26 de junho (quarta-feira)

Horário: 18h.

“Concerto ‘Ode à Liberdade’ - da Orquestra Sinfônica de Duque de Caxias”

Data: 27 de junho (quinta-feira)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$10

“Show do Dado Villa Lobos”

Data: 28 de junho (sexta-feira)

Horário: 20h

“Há Dois Mil Anos”

Data: 29 de junho (sábado)

Horário: 19h

Ingressos: a partir de R$25

“Orquestra Sinfônica dos Fuzileiros Navais + Fuzibossa”

Data: 30 de junho (domingo)

Horário: 18h

Ingressos: gratuito (palco aberto).

Os ingressos estão disponíveis para compra pelo link: https://linktr.ee/Teatroraulcortez. O Teatro Municipal Raul Cortez fica localizado na Praça do Pacificador, Centro, Duque de Caxias – RJ.

Você também pode acessar a agenda do Teatro Municipal Raul Cortez, através do Instagram @teatromraulcortez. Programação sujeita à alteração.