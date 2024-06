A imunização é o único modo de evitar a reintrodução da poliomielite no Brasil - Foto: Tomaz Silva - Agência Brasil

A imunização é o único modo de evitar a reintrodução da poliomielite no Brasil

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado (08/06), das 8h às 17h, o Dia D da campanha de vacinação contra a Paralisia Infantil (Poliomielite) em 50 unidades de saúde espalhadas nos quatro distritos do município.

O público-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. As menores de 1 ano recebem as doses que estiverem em atraso ou a vacina prevista na rotina. Crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias devem receber uma dose extra da vacina pólio oral (gotinha), desde que já tenham recebido 3 doses da vacina inativada contra pólio (injetável).

A vacina contra a poliomielite – uma das mais importantes do calendário – evita o comprometimento do sistema nervoso, que pode levar à paralisia de membros e alterações nos movimentos. Se o imunizante não for aplicado, em alguns casos a doença pode levar à morte. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite segue até 14 de junho.

Confira a lista das 50 unidades de saúde que fazem parte do Dia D Contra a Poliomielite em Duque de Caxias, neste sábado (08/06), das 8h às 17h:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro)

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos.

* Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Estratégia de Saúde da Família (USF):

1º DISTRITO

- USF Mangueirinha

Endereço: Rua da Mina, s/nº -Mangueirinha – Centenário

- USF Manoel Barcelos (Parque Felicidade)

Endereço: Rua Albino Imparato, n° 675 – Parque Felicidade

- USF Maria Dalva Pereira Gomes (Centenário)

Endereço: Rua João Ribeiro, s/n° - Centenário

- USF Carlos Alberto Zagari Koeler (Jardim Leal)

Endereço: Rua João Olinto Machado, s/n° - Jardim Leal

- USF Jardim Gramacho I, II, III e V

Endereço: Av. Pistóia, s/nº - Jardim Gramacho

- USF Jardim Gramacho IV

Endereço: Rua Jundiaí, s/n° - Jardim Gramacho

- USF Gramacho

Endereço: Rua Entre Rios s/n – Gramacho

- USF Dois Irmãos

Endereço: Rua da Assembleia, s/n° - Parque Beira Mar

- USF Otacílio da Silva (Olavo Bilac)

Endereço: Rua Aquidaban, s/n° - Olavo Bilac

- USF Sebastião de Souza Alves (Beira Mar)

Endereço: Rua Francisco Alves, s/n° - Parque Beira Mar

- USF Sérgio de Freitas Américo (Covanca)

Endereço: Av. Miguel Couto, n° 340 - Parque Lafaiete

- USF Trevo das Missões

Endereço: Rua Quatro s/n – Trevo das Missões

- UBS Alayde Cunha

Endereço: Rua Suruí, s/n - Copacabana

- UBS Aparecida Tavares

Endereço: Av. Brasil, s/n (Esquina com 14 de Julho) – Vila São Luiz

- UBS Doutor José de Freitas

Endereço: Praça José de Jesus, s/nº - Parque Felicidade

- UBS Fatima de Oliveira Thomaz

Endereço: Av. Pedro Lessa, Quadra 24, Lote 16 - Olavo Bilac

- UBS Doutor Antônio Granja

Endereço: Rua General Moreira Sampaio, s/nº - Parque Fluminense

2º DISTRITO

- USF José Olavo de Araújo (Pilar III, IV)

Endereço: Rua São Jorge nº 85 – Pilar (Antigo Berra Boi)

- USF Cidade dos Meninos (Das 8h às 15h)

Endereço: Av. Darcy Vargas, s/n.

- USF Nelson Chaves de Araújo

Endereço: Rua Nossa Srª Aparecida, s/n°- Santa Isabel

- USF Pilar I e II

Endereço: Praça Wilma de Jesus – Pilar

- USF Parque Esperança

Endereço: Rua Maria de Andrade, n. 01 - Jardim Vila Nova

- USF São Bento

Endereço: Av. União, Lt 01 - Qd 10

- USF Parque Comercial

Endereço: Rua João Raimundo, Lt 72 Qd 66

- USF Codora/Vila Maria Helena

Endereço: Rua Mario Feijó s/n – Vila Maria Helena

- USF Vila Urussaí

Endereço: Av. Pres. Roosevelt, s/n° - Saracuruna

- UBS Calundú

Endereço: Av. Calundú, s/n - Nossa Senhora do Carmo

- UBS Cangulo

Endereço: Rua Padre Bartolomeu Fagundes, s/n – Cangulo

- UBS Abdul Nasser Haikal

Endereço: Av. Marques de Baependi s/n - Jardim Primavera

- UBS Nair Borges Fernandes

Endereço: Rua Solimões, s/nº - Figueira

3º DISTRITO

- USF Barro Branco

Endereço: Av. Pedro Alvares Cabral, lt 15 - Qd 01

- USF Cristovão Colombo

Endereço: Rua Zumbi dos Palmares, s/n°

- USF Jardim Anhangá

Endereço: Rua Pacoty, n° 20

- USF Parada Angélica

Endereço: Rua Evaristo de Moraes, 187

- USF Parada Morabi

Endereço: Av. Anhanga, s/nº

- USF Parque Eldorado

Endereço: Rua Vanísia, nº 01

- USF Nova Campinas

Endereço: Rua Seis, s/nº (Esquina com Rua A e G)

- USF Santa Lúcia

Endereço: Av. Automóvel Clube, km 56 – Santa Lúcia (Ciep Municipalizado 330)

- USF Taquara

Endereço: Estrada Cachoeira das Dores, s/nº

- UBS José Carlos Gianes (Vila Canaã)

Endereço: Rua Bonsucesso, s/nº

4º DISTRITO

- USF Jardim Olimpo

Endereço: Rua Maurícia, s/nº - Jardim Olimpo

- UBS Enir Angela Biciati Moreira (Santo Antônio)

Endereço: Rua Antônio Guedes, s/nº

- UBS Barão do Amapá

Endereço: Rua Andréia, s/nº - Barão do Amapá