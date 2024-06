Bairro do Pantanal, em Caxias, recebe pavimentação e nova área de lazer - Divulgação

Bairro do Pantanal, em Caxias, recebe pavimentação e nova área de lazerDivulgação

Publicado 05/06/2024 16:21

Duque de Caxias - A noite da última terça-feira (04/06) foi de festa para os moradores do bairro Pantanal, no segundo distrito de Duque de Caxias. A prefeitura entregou aos moradores a nova pavimentação asfáltica da Avenida Gomes Freire, a revitalização da área pública de lazer, com mais de um quilômetro de extensão, e a reforma da praça.



O evento foi encerrado com a apresentação do cantor Buchecha, que relembrou sucessos de sua carreira. As músicas foram acompanhadas por centenas de moradores, que lotaram o novo espaço.

Autoridades inauguram obra em Duque de Caxias Divulgação



O calçadão, de 1.120 metros de extensão, recebeu pisos intertravados e diversos equipamentos como futmesas, academia ao ar livre, playground, conjuntos de mesas com bancos de concreto, além de ciclovia com 700 metros de extensão e de recuos para parada de ônibus. O campo de futebol ganhou nova grama sintética e iluminação especial para jogos noturnos. A via também recebeu iluminação de led.



O prefeito Wilson Reis ressaltou que as obras que estavam sendo entregues foram realizadas em parceria com o governo do estado e anunciou a construção de mais uma creche no bairro. Uma unidade já está sendo construída junto com a escola que será entregue, em breve, na Vila São José, para atender a 470 alunos do Ensino Fundamental. A nova creche vai receber 170 crianças de zero a quatro anos de idade. O calçadão, de 1.120 metros de extensão, recebeu pisos intertravados e diversos equipamentos como futmesas, academia ao ar livre, playground, conjuntos de mesas com bancos de concreto, além de ciclovia com 700 metros de extensão e de recuos para parada de ônibus. O campo de futebol ganhou nova grama sintética e iluminação especial para jogos noturnos. A via também recebeu iluminação de led.ressaltou que as obras que estavam sendo entregues foram realizadas em parceria com o governo do estado e anunciou a construção de mais uma creche no bairro. Uma unidade já está sendo construída junto com a escola que será entregue, em breve, na Vila São José, para atender a 470 alunos do Ensino Fundamental. A nova creche vai receber 170 crianças de zero a quatro anos de idade.

Bairro do Pantanal, em Caxias, recebe pavimentação e nova área de lazer Divulgação



Além do prefeito, a inauguração contou com a presença do deputado estadual Rosenverg Reis; do secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, que representou o governo do estado; secretários municipais e vereadores, além de lideranças locais. Além do prefeito, a inauguração contou com a presença do deputado estadual Rosenverg Reis; do, que representou o governo do estado; secretários municipais e vereadores, além de lideranças locais.