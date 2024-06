Caxias ganha reforço na segurança pública com nova base do Proeis - Divulgação

Caxias ganha reforço na segurança pública com nova base do ProeisDivulgação

Publicado 05/06/2024 16:13

Duque de Caxias - Para garantir mais segurança e tranquilidade aos moradores e comerciantes de Duque de Caxias, a prefeitura, em parceria com o governo do estado, inaugura, na próxima sexta-feira (07/06), no Bairro Vila São Luiz, no primeiro distrito, mais uma base do Programa Estadual de Integração de Segurança – PROEIS, onde os policiais trabalham nos seus horários de folga e são remunerados pelo município.

A nova base, construída pela prefeitura na Praça da Apoteose, será inaugurada às 8h pelo prefeito Wilson Reis, pelo secretário municipal de Segurança Pública, Dhiego Berg, e autoridades de segurança pública do estado e do município.

Duque de Caxias conta atualmente com policiamento ostensivo no Centro da cidade e nos bairros Gramacho, Amapá, Xerém, Jardim Primavera, Santa Cruz da Serra e Campos Elíseos, com viaturas e policiais, garantindo mais segurança para a população.