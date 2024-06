Peça sobre sustentabilidade é destaque na Semana do Meio Ambiente em Caxias - Ana Victória/Divulgação

Publicado 03/06/2024 16:53

Duque de Caxias - A arte é uma grande catalisadora de transformações sociais. E é fazendo uso do poder transformador das artes cênicas que um grupo de 30 jovens apresentará o espetáculo ‘Pra onde vamos? Onde vamos parar?´, durante a Semana do Meio Ambiente de Duque de Caxias, no Teatro Raul Cortez, em 5 de junho. A produção, que busca sensibilizar a plateia sobre a urgência de agir e cuidar do planeta, com direção de Deco Baptista, é realizada pela Oficina de Teatro do Projeto EDUC Fase II - desenvolvido pela ONG Guardiões do Mar em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.



Por meio de uma performance de teatro e dança, o espetáculo combina música, textos e movimentos para proporcionar uma experiência lúdica e única ao espectador, promovendo um grito de alerta para as questões ambientais.



“O teatro tem a capacidade de evocar emoções profundas e criar uma conexão empática entre o público e os personagens. Quando as peças abordam temas ambientais, essa conexão pode ajudar as pessoas a entenderem e sentirem a urgência desses problemas de forma mais pessoal e emotiva”, destaca o diretor do espetáculo e professor da oficina de teatro, Deco Baptista.



Ele ressalta ainda que o teatro é um meio eficaz de educação, por apresentar ao público informações complexas de maneira acessível e envolvente.



A Oficina de Teatro do Projeto EDUC Fase II também tem impactado e conquistado a adesão dos jovens participantes em prol da defesa do meio ambiente.

“Nunca pensei em fazer parte de um grupo de teatro, mas com o passar das aulas, fui descobrindo como amava o teatro, me apaixonando, cada dia mais, por essa forma de arte. Lá, aprendemos sobre a natureza e a importância de conservá-la de uma maneira descontraída e leve”, conta Cauê, de 17 anos.



“O teatro é uma ferramenta educacional poderosa que contribui para o desenvolvimento holístico dos jovens do Projeto EDUC Fase II. Ele oferece um ambiente acolhedor, seguro, rico e diversificado para o crescimento emocional, social, intelectual e cultural, preparando-os para o exercício da cidadania”, completa Deco Baptista.



“A prática teatral apresenta grandes benefícios na formação dos jovens, fundamental para o desenvolvimento. Ela proporciona uma melhora na comunicação verbal, relação interpessoal com os outros e na comunicação com si próprio, auxiliando no processo de autoconhecimento. Utilizamos o teatro também como ferramenta da Educação Ambiental, para estimular a consciência ambiental dos jovens, objetivando desenvolver habilidades e modificar as atitudes em relação ao ambiente em que vivem”, define o coordenador geral do Projeto EDUC Fase II, Flávio Rabelo.



A apresentação ocorrerá no terceiro dia da Semana do Meio Ambiente de Duque de Caxias, realizada, de 3 a 7 de junho, pela Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal. Nessa data (5/6), das 13h às 16h, ocorrerão também uma solenidade de celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente, a palestra Os desafios do saneamento básico e apresentação da Orquestra Tubônica. Outras informações sobre a Semana, no link: https://duquedecaxias.rj.gov.br/



Serviço:

Espetáculo teatral ‘Pra onde vamos? Onde vamos parar?’, na Semana do Meio Ambiente de Duque de Caxias

Data: 05/06/2024

Horário: 15h

Local: Teatro Municipal Raul Cortez- Pça. do Pacificador S/N, Duque de Caxias, RJ

Entrada: gratuita

Classificação: livre