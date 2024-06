Prefeito de Caxias recebe delegação de universidade chinesa - Divulgação

Prefeito de Caxias recebe delegação de universidade chinesaDivulgação

Publicado 03/06/2024 16:45

Duque de Caxias - Na manhã desta segunda-feira (03/06), o prefeito Wilson Reis, acompanhado da secretária municipal de Saúde, Célia Serrano, recebeu a visita de representantes da Universidade de Gansu de Medicina Chinesa. O encontro aconteceu no auditório do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) e contou ainda com a presença do diretor do hospital, Dr. Thiago Resende, e membros da equipe de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) da SMSDC.

O encontro, promovido pela Diretoria de Relações Internacionais e Cooperação da FUNDEC - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias, teve como objetivo firmar parceria significativa no âmbito do projeto “Centro de Referência de Medicina Tradicional Chinesa e Terapias Integrativas em Saúde”, focado no domínio da Medicina Chinesa, a ser desenvolvido na rede pública de saúde do município. Na oportunidade, foi formalizado um protocolo de intenções e colaboração, que visa reforçar as relações amigáveis entre a China e o município de Duque de Caxias, enriquecendo, significativamente, intercâmbios nas áreas de pesquisa, desenvolvimento farmacêutico, médico e na educação internacional da medicina tradicional chinesa.

A delegação chinesa foi formada por: Sr. Wang Xhuejun – diretor geral da Universidade de Gansu de Medicina Chinesa; Sr. Yan Xingke - reitor da Escola de Acupuntura e Massaje, Gansu Universidade da China À.ll.arlinin; Sr. Liu Junhong – vice-presidente e Sr. Xue Guozhong – diretor do Departamento de Nefrologia, ambos do Hospital Afiliado da Universidade de Gansu de Medicina Tradicional Chinesa Illadinina, e Sr. Lu Yujun – diretor do Departamento Cardiovascular do Hospital Afiliado da Universidade de Gansu de Medicina Tradicional Chinesa Illadinina.