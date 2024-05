Seleção da Guiana treina para eliminatórias da Copa do Mundo em Caxias - Divulgação

Seleção da Guiana treina para eliminatórias da Copa do Mundo em CaxiasDivulgação

Publicado 31/05/2024 10:09

Duque de Caxias - A seleção da Guiana está hospedada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles estão no Brasil para uma série de amistosos preparatórios visando as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.



O técnico Jamaal Shabazz declarou que ama o futebol brasileiro. Ele ressaltou ainda que fez escola para virar treinador no Brasil entre 1986 e 1995, na Academia Brasileira de Futebol.

“Nasci em Trinidad e Tobago e treino a Seleção Nacional da Guiana. Tenho um amor profundo pelo futebol brasileiro. Fui treinado para ser treinador no Brasil em 1986 e 1995 na Academia Brasileira de Futebol, organizada pelo Professor Espezim Neto. Também passei 10 dias no Fluminense observando o trabalho de Carlos Alberto Parreira em 1999, que era o treinador do Fluminense na época”, declarou Jamaal Shabazz.

A Seleção Guianense de futebol realizou treinos no CT Vale das Laranjeiras, do Fluminense, em Xerém, na última semana. Além disso, os Golden Jaguars jogaram contra o Duque de Caxias e o Flamengo. Eles irão entrar em campo também contra o Fluminense.