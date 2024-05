Caxias Shopping promove atividades infantis gratuitas durante os domingos - Divulgação

Publicado 29/05/2024 17:28

Duque de Caxias - O Caxias Shopping apresenta a programação de junho da atração "Domingo Divertido", que vai oferecer uma série de atividades infantis gratuitas todos os domingos do mês, na Praça de Alimentação, a partir das 16h. O empreendimento da Baixada Fluminense proporcionará espetáculos teatrais, circuitos juninos, baladinhas kids e muito mais para alegrar as crianças.



Abrindo a programação, no domingo, 2 de junho, será apresentada a peça teatral infantil "A Pequena Sereia". No espetáculo, as crianças irão se encantar com Ariel, uma jovem sereia curiosa que sonha em fazer parte do mundo dos humanos. Para realizar esse sonho, ela embarca numa grande aventura.



No dia 9 de junho, em celebração ao mês das Festas Juninas, o Caxias Shopping promoverá o animado "Circuito Junino", com brincadeiras típicas como corrida do saco, ovo na colher, pula fogueira e muito mais. Monitores especializados estarão presentes para auxiliar as crianças durante as atividades.



No domingo seguinte, dia 16 de junho, as crianças darão asas à imaginação durante a contação de histórias do livro “Suvaco, o Oceano e uma Viagem no Tempo”. Nesta narrativa, Suvaco, um cãozinho que se transforma em personagem de livros infantis para aproximar as crianças do oceano, encontra uma máquina do tempo em sua praia predileta e viaja para 2030, ano em que a Década do Oceano se encerrará. Os pequenos leitores poderão escolher entre dois finais possíveis e refletir sobre o futuro. A atividade faz parte do projeto "Leitura para Todos", uma iniciativa de incentivo à leitura promovida pela ALLOS, administradora do Caxias Shopping. Nesse mesmo dia, serão distribuídos gratuitamente alguns exemplares do livro para as crianças que participarem da contação.



No dia 23 de junho, será a vez da criançada dançar e se divertir na "Baladinha Kids", com muita música, dança, luzes e brincadeiras para animar a garotada. Fechando a programação, no dia 30 de junho, o espetáculo infantil “Nas Teias da Aventura” trará o famoso super herói das histórias em quadrinhos da Marvel, alter ego do personagem Peter Parker, em muitas aventuras e encrencas ao lado de seus amigos.



Para mais informações sobre o "Domingo Divertido", a programação completa está disponível no site caxiasshopping.com.br.



Serviço: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 02/06 – Teatro: "A Pequena Sereia"

- 09/06 – Circuito Junino

- 16/06 – Contação de História

- 23/06 - Baladinha Kids

- 30/06 – Teatro: “Nas Teias da Aventura”

Evento Gratuito