Duque de Caxias inaugura 40 novos leitos em hospitais

Publicado 27/05/2024 16:31

Duque de Caxias - O Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes passou a contar, desde o último sábado (25), com mais uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI, com 16 leitos e equipamentos de última geração. A unidade especializada em trauma teve mais um setor inaugurado pelo governador Cláudio Castro, pelo prefeito Wilson Reis, pela secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano, e diversas autoridades, estaduais e municipais.

Municipalizado há dois anos, o hospital vem passando por reformas e ampliações para melhor atender à população do estado em suas especialidades. A secretária municipal de Saúde, dra. Célia Serrano, destacou os avanços na área de saúde no município, com a construção de novos postos de atendimento e reformas realizadas em parceria com o governo do estado.



A unidade, segundo o diretor geral, Dr. Tiago Resende, atende 100% pelo Sistema Único de Saúde e ampliou o número de atendimentos, que passou de oito para 16 mil por mês, e o número de cirurgias realizadas, de duas mil para sete mil por mês, além de aumentar a qualidade no atendimento aos pacientes. O hospital, que é referência no estado, recebe pacientes do município, da Baixada Fluminense, e das regiões Metropolitana, Serrana e dos Lagos, entre outras áreas.



No mesmo dia, depois da inauguração no HMAPN, a comitiva dirigiu-se ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, a fim de inaugurar a Unidade de Coleta do Hemorio, as salas de endoscopia e colonoscopia e entregar aos moradores mais 10 leitos na unidade de Pacientes Graves, além de 14 leitos na Sala Vermelha. Segundo o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, a crescente demanda por serviços de saúde exige um esforço contínuo para expandir a capacidade dos hospitais.

“A entrega dos novos leitos é fundamental para garantir que todos os cidadãos tenham acesso a cuidados médicos e, com isso, reduzir cada vez mais o tempo de espera”, ressaltou o prefeito.

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, destacou que está bastante feliz com o trabalho desenvolvido em Duque de Caxias.

“As parcerias com as cidades são fundamentais para que, a partir da descentralização dos serviços médicos, possamos levar saúde para mais perto das casas das pessoas. Os cidadãos têm mais possibilidades de atendimento e trabalhar com HMAPN e o Moacyr do Carmo é imprescindível para dar mais condições de saúde para a população do estado”, finalizou o governador.