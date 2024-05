Fachada do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 23/05/2024 19:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias e o Governo do Estado do Rio de Janeiro inauguram, neste sábado (25/05), mais 40 novos leitos hospitalares na rede municipal de saúde. No Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, a partir das 9h, o governador Cláudio Castro e o prefeito Wilson Reis abrirão 10 leitos na Unidade de Pacientes Graves, 14 leitos na Sala Vermelha, salas de endoscopia e colonoscopia e a Unidade de Coleta do Hemorio.



Em seguida, às 9h30, entregarão à população mais 16 novos leitos para o Centro de Tratamento Intensivo Adulto, no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Os novos leitos foram instalados no CTI, que contará com infraestrutura moderna e equipamentos de última geração. Com essa ampliação, a capacidade total do hospital aumenta significativamente.



O prefeito Wilson Reis ressaltou a importância dessa iniciativa para a população.

“A saúde é uma prioridade para nossa administração. Além disso, estamos garantindo um atendimento mais rápido e eficiente para os moradores. Com mais leitos disponíveis, podemos oferecer um cuidado mais adequado e humanizado aos nossos pacientes”, finalizou o prefeito.