Hospital de Saracuruna celebra Dia Mundial da Doação de Leite Humano - Divulgação

Hospital de Saracuruna celebra Dia Mundial da Doação de Leite HumanoDivulgação

Publicado 23/05/2024 19:01

Duque de Caxias - Em comemoração ao Dia Mundial de Doação de Leite Humano, celebrado anualmente no dia 19 de maio, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Saúde e da direção do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, realizou um evento no auditório do HMAPN com o objetivo de chamar a atenção para a importância desse ato generoso, que faz toda a diferença na vida de milhares de recém-nascidos prematuros e de baixo peso em todo o mundo.



De acordo com uma das organizadoras do encontro, Isabel Redigolo, coordenadora e responsável técnica do "Banco de Leite Humano Margareth Magalhães Costa e Silva", do HMAPN, desde que começou a existir bancos de leites em todo o mundo o índice de mortalidade nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) caiu vertiginosamente.

Hospital de Saracuruna celebra Dia Mundial da Doação de Leite Humano Divulgação

“O leite humano é o único alimento totalmente preciso para aquele recém-nascido que necessita”, declarou Redigolo.



Presente no evento, e com uma história de altruísmo, a moradora do distrito de Xerém, Marcela Braga, de 32 anos, contou que sempre teve o sonho de amamentar.

“O meu filho parou de amamentar no peito aos três meses, mas como eu sempre fui estimulada a doar leite materno, nunca parei de produzir. Desta forma ainda consigo alimentar o meu filho, que hoje tem sete meses, e também doar meu leite para outros nenéns que precisam”, disse a técnica em nutrologia.



Já a psicóloga Bárbara Teixeira, de 31 anos, mãe de Aurora Teixeira, de quatro meses, contou que tem excesso de produção de leite e resolveu doar para outras crianças. Bárbara ainda convidou outras mães para este importante gesto.

Hospital de Saracuruna celebra Dia Mundial da Doação de Leite Humano Divulgação

“Tem sido uma experiência muito boa poder doar. Sabemos o quanto é difícil estar nesse lugar na maternidade, com seu bebezinho na UTI. Então, quem puder ajudar será muito bem-vinda”, propôs a moradora do bairro Vila São Luís.