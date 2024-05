Escola Livre de Artes da Baixada promove edição do 'Ela se Mostra' - Divulgação

Publicado 21/05/2024 19:00

Duque de Caxias - No próximo sábado, dia 25/05, o Gomeia Galpão Criativo, em Duque de Caxias, promove a terceira edição da ELA se Mostra, evento artístico produzido pelos alunos da Escola Livre de Artes da Baixada Fluminense, a ELAdaBF. O evento reúne produções dos alunos durante os três módulos da formação e marca o encerramento desta fase da Escola.

Durante um ano, os mais de cem participantes do projeto tiveram acesso a conteúdos de Arte, Cultura, Comunicação, Plano de Carreira e Cidadania, divididos em cinco eixos: Audiovisual, Dança, Hip Hop, Música e Teatro. Além de visitas a espaços culturais de região e a interação com diversos artistas e produtores que partilharam experiências de suas carreiras.

A mostra Artística ELA se Mostra tem entrada franca e acontece no Gomeia Galpão Criativo, no centro de Caxias, das 14h às 17h do próximo sábado, 25/05.