Jogos Firjan SESI do trabalho estão com inscrições abertas Divulgação

Publicado 20/05/2024 16:50

Duque de Caxias - Entre os meses de junho a outubro deste ano, os colaboradores de empresas fluminenses poderão participar dos Jogos Firjan SESI do Trabalho. Assim como a edição de 2023, que reuniu cerca de 130 empresas e mais de 2 mil trabalhadores, de as competições vão contemplar modalidades esportivas individuais e coletivas, com disputas tanto no formato presencial quanto no on-line. As inscrições podem ser feitas até o dia 30/5.



Os Jogos acontecerão nos Centros de Promoção da Saúde da Firjan SESI, como em Duque de Caxias.



As inscrições para modalidades como basquete, beach tênis, futebol, corrida, natação e vôlei, entre outras, ocorrem de acordo com a disponibilidade de cada localidade. Além destas, ainda serão realizadas disputas de jogos eletrônicos. Poderão participar trabalhadores com idade acima de 16 anos, onde a inscrição por cada empresa dá direito a participação com até 100 colaboradores.



O gerente geral de Negócios da Firjan, Carlos Magno Lucas, ressalta que os Jogos Firjan SESI do trabalho têm como objetivo promover o bem-estar e a saúde física, emocional e social dos colaboradores.

"Os Jogos Firjan SESI do Trabalho são realizados há 77 anos e oferecem muitos benefícios para as empresas participantes, pois promove melhor relacionamento entre os trabalhadores, o desenvolvimento de habilidades comportamentais, motivação e engajamento, entre outros pontos que impactam no ambiente organizacional e na produtividade das empresas. Além disso, o Jogos oportuniza que as empresas e seus trabalhadores conheçam nossos espaços dedicados a promover a saúde e o bem-estar.”, afirma.