Peça educativa contra mosquito da dengue percorre escolas em Caxias - Divulgação

Peça educativa contra mosquito da dengue percorre escolas em CaxiasDivulgação

Publicado 16/05/2024 18:04

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias encontrou uma maneira criativa e atrativa para ensinar aos alunos a combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, e os seus malefícios. O grupo teatral "Os Encantadores de Histórias", da SME, vai às escolas para apresentar a peça “Chapeuzinho Vermelho em A Vovó Dengosa”.



A divertida e instrutiva montagem se passa em torno de um "mosquito da dengue" que pica os personagens de uma clássica história infantil por eles não terem tomado as devidas precauções de combate ao inseto. Durante a apresentação, as crianças, bem concentradas, participam ativamente.



Segundo o Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DPPE), que coordena "Os Encantadores de Histórias", desde março deste ano, o grupo já passou por 14 escolas, atendendo um total de 1.799 alunos.



Para a diretora do DPPE, Ariana Rabelo, a peça chegou para fortalecer o trabalho de prevenção à dengue feito pelos professores em sala de aula, e o resultado tem sido bastante positivo.

“É uma peça que atende desde a Educação Infantil até os Anos Finais, pois ela tem uma linguagem atual, que trabalha o cotidiano de acordo com a realidade de cada aluno, e eles mostram que assimilam com muita facilidade”, declarou Rabelo.