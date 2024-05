Caxias recebe XIV Fórum de Saúde Mental - Divulgação

Publicado 16/05/2024 17:29

Duque de Caxias -A cidade recebeu o XIV Fórum de Saúde Mental, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). A mesa de debates foi composta pela diretora do Departamento de Saúde Mental, dra. Cinthia Tanaka; pelo médico psiquiatra, Dr. Denis Casagrande; pelo diretor do CAPS Leslie, Helinton Mercante; pelo psicólogo Diogo Bonielle; pela paciente do CAPS Jaqueline do Couto; além da coordenadora de Projetos e Ações Sociais da Saúde Mental, Josi Honorato.



O destaque do Fórum foi a participação da paciente Jaqueline do Couto Pena, diagnosticada com esquizofrenia e longo histórico de internações, que hoje vive quebrando paradigmas.

“Minha trajetória no CAPS tem sido muito boa, pois as oficinas complementam meu tratamento. Os profissionais ajudam a manter minha mente calma e sã. Hoje eu consigo falar com as pessoas, me colocar perante a sociedade e não vivo mais exclusa, graças ao CAPS,” contou Jaqueline.



O psicólogo Paulo Patrocínio falou sobre a visibilidade que o fórum traz às pessoas.

“Um evento como esse traz a reflexão sobre a importância do cuidado humanizado da saúde mental nos dias atuais. A depressão é uma doença silenciosa e quando o paciente percebe ela já tomou totalmente esse indivíduo, trazendo danos não somente para ele, mas para toda a família. Precisamos diariamente desmistificar e acabar com o preconceito do cuidado com a saúde mental,” declarou o psicólogo.



O dia 18 de maio é o Dia da Luta Antimanicomial. A data traz na bagagem a história da luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental, principalmente sobre o combate à ideia da necessidade de isolamento das pessoas, com a adoção de tratamentos contraditórios, o que só aumentava os preconceitos relacionados à saúde mental.



A criação da lei n° 10.216, DE 6 DE ABRIL DE 2001, dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. O município de Duque de Caxias possui ambulatório de cuidado com a saúde mental em diversas unidades