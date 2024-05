Saúde do idoso e a Guarda Municipal são destaques na Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Saúde do idoso e a Guarda Municipal são destaques na Câmara de CaxiasArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 14/05/2024 19:27

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou mais uma Sessão Plenária nesta terça-feira (14). Os parlamentares apresentaram demandas ao Executivo e levaram ao debate algumas solicitações e indicações parlamentares. Os idosos e a Guarda Municipal ganharam espaço ao serem pautados nas manifestações.

Projeto Envelhecimento Saudável

Primeiro a se manifestar, o Vereador Michel Vila Nova (PDT) apresentou aos colegas edis uma indicação parlamentar que contempla a saúde do idoso duquecaxiense. Michel sugere que o Executivo firme uma parceria com o Governo Federal para aderir ao projeto Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável. Na visão do parlamentar, o projeto promove a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas da terceira idade de forma agregadora e responsável.

“É fundamental reconhecer a importância de proporcionar condições adequadas para que nossos idosos desfrutem de uma vida saudável e ativa. O programa mencionado pode ajudar a terceira idade a ter um envelhecimento saudável, digno e pleno.”

Michel aponta ainda que esta adesão fortalece o senso de comunidade dentro município, já que as atividades também contemplam ações em coletividade. O parlamentar apresentou e discutiu a indicação, respaldado na promoção da saúde e na responsabilidade que a administração pública possui com a sua população idosa.

Incentivo às horas extras da guarda municipal

Próximo a fazer o uso da palavra, o Vereador Beto Gabriel (SD), primeiramente, parabenizou a Instituição Polícia Militar pelos 215 anos completados no dia 13 de maio. O parlamentar reverenciou as corporações saudando os aposentados do 15º Batalhão da Polícia Militar.

Na sequência, Beto comentou a mensagem a ser votada na plenária que aborda os serviços de horas extras que o guarda municipal realiza durante as suas folgas. O Vereador solicitou à casa atenção para a adequação das horas e a não cobrança do RAS destas horas, sendo esta uma forma de compensação já que a classe não está sendo contemplada com aumento salarial, “eles estão sem aumentos um tempão. Logo, esta não cobrança dessas horas no imposto de renda seria uma forma de compensar,” concluiu Beto.

Celso do Alba, Vereador Presidente da Casa, comentou o Projeto de Lei em votação que contempla os guardas municipais, “nunca é tarde e nós podemos beneficiar os servidores públicos valorosos que sempre estão desempenhando um bom papel, transformando e cuidando da vida das pessoas”.

Após o encerramento das manifestações, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.