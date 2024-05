Caxias assina termo de cessão de uso de imóvel com Instituto Vital Brazil - Divulgação

Publicado 13/05/2024 18:06

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (13/05), reuniram-se, na sede da Prefeitura de Duque de Caxias, o diretor-presidente do Instituto Vital Brazil, dr. Alexandre Chieppe, e o prefeito Wilson Miguel Reis para a assinatura do Termo de Cessão do imóvel situado na Rua Dezessete, em Xerém, 4º Distrito.

De acordo com o documento, o imóvel entregue pelo IVB será destinado à implantação de uma unidade de saúde especializada, destinada à reabilitação de pacientes de ampla faixa etária, como crianças, jovens , adultos e idosos portadores de deficiências físicas ou intelectuais. Conforme o Termo, o projeto visa à promoção de acessibilidade ao público residente na cidade e a cessão de uso vigorará pelo prazo de 30 anos.

Também estiveram presentes a secretária municipal de Saúde, dra Célia Serrano, a subsecretária de Atenção Especializada, dra Célia Guerra, a diretora administrativa do IVB, Stella Alves Branco Romanos, a diretora comercial do IVB, Maria Angélica Braga de Mello, e Deysi de Oliveira Gonçalves da Silva, representante do Conselho de Administração do IVB.