Teatro Raul Cortez, em Caxias - Divulgação

Publicado 10/05/2024 17:07

Duque de Caxias - Com apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e uma excursão pela China, o espetáculo “Whitney Houston Forever”, protagonizado por Thalita Pertuzatti, entra em cartaz para única apresentação, neste sábado (11), no Teatro Municipal Raul Cortez, narrando a trajetória de uma das maiores cantoras de todos os tempos.

Com um repertório cheio de sucessos, Thalita mergulha no universo da cantora americana, passando pela fase gospel até as suas canções icônicas, como “I Will Always Love You”, “How Will I Know”, “Greatest Love of All” e “I Wanna Dance With Somebody”.

Já o show de humor “Rio Comedy Club”, em cartaz também para apresentação única, é estrelado pelos humoristas Marcos Castro, Daniel Curi, Bira Thomaz e Marcos Rossi. A cada apresentação o elenco se junta a um comediante convidado para levar ao público as melhores histórias e piadas, com participação da plateia. O convidado desta vez será o comediante Gustavo Ariel.

A programação de maio do Teatro Raul Cortez ainda conta com os espetáculos de “Renato Prieto em Chico Xavier em Pessoa”, a comédia “KD O Show?, com Kwesny e Daniel Lopes” e o infantil “Wish - O Poder dos Desejos”.

Veja a programação completa:

- Rio Comedy Club, com Gustavo Ariel

Data: 10 de maio (sexta-feira);

Horário: 20h;

Ingressos: a partir de R$40.

- Thalita Pertuzatti em “Whitney Houston Forever”

Data: 11 de maio (sábado);

Horário: 20h;

Ingressos: a partir de R$35.

- Rogerio Morgado – Stand Up Comedy

Data: 12 de maio (domingo);

Horário: 19h;

Ingressos: a partir de R$50.

- Renato Prieto em Chico Xavier em Pessoa

Data: 17 de maio (sexta-feira);

Horário: 19h;

Ingressos: a partir de R$40.

- Jeffinho Farias em Ponto de Vista

Data: 25 de maio (sábado);

Horário: 20h;

Ingressos: a partir de R$22,50.

- Wish – O Poder dos Desejos

Data: 26 de maio (domingo);

Horário: 16h;

Ingressos: a partir de R$50.

- KD O Show?, com Kwesny e Daniel Lopes

Data: 30 de maio (quinta-feira);

Horário: 20h;

Ingressos: a partir de R$30.

- Musical Morte e Vida em Espírito

Data: 31 de maio (sexta-feira);

Horário: 18h40;

Ingressos: R$5.