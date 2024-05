Caxias Shopping - Divulgação

Caxias ShoppingDivulgação

Publicado 09/05/2024 18:49

Duque de Caxias - O Caxias Shopping recebe nesta sexta-feira, 10 de maio, das 13h às 20h, a iniciativa "Declare Certo 2024", em parceria com o SESCON-RJ e com o apoio do CRCRJ, em colaboração com a FENACON. Esta campanha visa oferecer suporte à população no processo de declaração do Imposto de Renda, contando com a presença de profissionais da contabilidade disponíveis para esclarecer dúvidas.



Para obter orientação sobre a declaração do IRPF de 2023, os interessados devem dirigir-se ao balcão localizado em frente à Kalunga. O programa "Declare Certo 2024" estará à disposição dos moradores da Baixada Fluminense, proporcionando acesso a assistência especializada.



Serviço:

Programa "Declare Certo 2024" - Caxias Shopping

Datas: 09 e 10/05

Horário: 13h às 20h

Local: Em frente à Kalunga