Fundec realiza aula inaugural do curso técnico em enfermagemDivulgação

Publicado 09/05/2024 18:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), realizou, a aula inaugural do curso técnico em enfermagem da Fundação. O evento, que faz parte do calendário da instituição, aconteceu no Museu Ciência e Vida, no centro do município, e contou com a presença de alunos, professores e convidados.

O curso de Enfermagem é um dos mais procurados da Fundec e tem formado centenas de profissionais prontos para o mercado de trabalho.

A partir de agora, a Fundação começa a escrever uma nova história na vida desses alunos, mais uma vez firmando o compromisso de transformar vidas através da educação gratuita de qualidade.