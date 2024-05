Viviane Araújo se apresenta em Duque de Caxias - Divulgação

Viviane Araújo se apresenta em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/05/2024 16:37

Duque de Caxias - A atriz Viviane Araújo, conhecida como a "rainha das rainhas" do carnaval, está pronta para encantar a todos com o espetáculo "A toda poderosa". Sob a direção de Catarina Abdala e com texto de Maciel Silva, a comédia promete uma sátira inteligente aos desafios burocráticos enfrentados pelos brasileiros no cotidiano.

Após o sucesso em uma temporada no Rio e turnê pelo Brasil, “A toda poderosa” segue se apresentando em novas cidades brasileiras e agora chega para duas sessões na região metropolitana .

No enredo, o Diabo, interpretado por Maciel Silva, pede umas férias no Brasil ao congresso do céu, apenas para encontrar uma série de obstáculos criados por Deus, papel desempenhado por Viviane Araújo. Desde pagar taxas bancárias até lidar com cartórios e burocracias governamentais, a peça promete arrancar risadas do público enquanto aborda questões profundas sobre poder e cotidiano.

Sobre Viviane Araújo:

Viviane Araújo é uma figura icônica na cultura brasileira, com participações marcantes nos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro, além de papéis memoráveis em programas de televisão como "Escolinha do Professor Raimundo" e "Zorra Total". Além disso, a artista também atuou com destaque em novelas como "Império, "Rock Story" e O "Sétimo Guardião".

Reconhecida tanto por seu talento cômico quanto por suas performances dramáticas, Viviane também esteve em evidência na quinta temporada do reality show "A Fazenda". Sua versatilidade artística e seu carisma conquistaram uma legião de fãs ao longo de sua carreira.

Sobre Maciel Silva:

Maciel Silva é ator, diretor e roteirista com uma formação diversificada em artes cênicas, história e jornalismo. Com uma vasta experiência na produção cultural, Maciel é o diretor artístico e produtor executivo do Grupo Botija, onde tem contribuído significativamente para o cenário cultural brasileiro desde 2006.

Sobre Catarina Abdala:

Catarina Abdala é diretora e atriz, com uma carreira que abrange tanto o teatro quanto a televisão. Seu trabalho na série "Sítio do Pica-Pau Amarelo" e em outras produções televisivas lhe rendeu reconhecimento e admiração do público. Atualmente faz parte do elenco de "Vai que Cola". Como diretora de "A toda poderosa", Catarina traz sua vasta experiência para garantir uma experiência teatral única e envolvente.

FICHA TÉCNICA:

Realização : Gama Produção Artística

Elenco - Viviane Araújo e Maciel Silva

Texto – Maciel Silva

Direção - Catarina Abdalla

Produtores associados - Maciel Silva e Viviane Araújo

Produção executiva – Felipe Calixto e Lucas Lima

Trilha sonora- Ivan Alves

Som e luz – PEDRO VICENTE