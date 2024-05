Prefeitura de Caxias entrega mais unidades de saúde - Divulgação

Publicado 06/05/2024 16:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugura, esta semana, no segundo distrito, mais duas UBSs – Unidades Básicas de Saúde, que irão desafogar o atendimento nos hospitais públicos, melhorando a atenção médica primária. Nesta terça-feira (07), às 18h, no bairro Pantanal, o prefeito Wilson Reis e a secretária municipal de Saúde, dra Célia Serrano entregam a unidade UBS Maria Margarete de Oliveira Dias, localizada na Rua Gomes Freire, Lote 7, quadra 68, (esquina com a Rua Eça de Queiroz), no Morro do Sossego.

Na quinta-feira (09), no mesmo horário, será inaugurada a UBS vereador Adilson Braga, localizada na Rua Maturim, esquina com a Rua 14, no bairro Bom Retiro. As unidades contam com consultórios de clínica médica, pediatria, odontologia, ginecologia, além de oferecer os serviços de sala de coleta, sala de curativo, sala de vacina, entre outras dependências para atendimento dos moradores e dos profissionais de saúde.