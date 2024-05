'Circuito Literário Ler para Valer' chega em Caxias nesta segunda - Divulgação

Publicado 03/05/2024 19:35

Duque de Caxias - O "Circuito Literário Ler para Valer" chega a Duque de Caxias. O evento acontece dos dias 6 a 10/05, no Ginásio Poliesportivo Gilberto Lelis Pedrosa. De acordo com os organizadores, o objetivo é transformar cada local no qual o projeto passa em uma vila literária e cultural, oferecendo ao público uma programação diversificada.

O Circuito está na sua 4ª edição, com uma série de oficinas, debates, sarau, contação de histórias, teatro e atividades plurais, além de promover encontros entre diferentes autores e profissionais de áreas diversas, como a da justiça, psicanálise, astronomia, entre outros. Vale ressaltar que a acessibilidade e a inclusão são alguns dos pontos fortes do LER, que trabalha em todas as suas edições com atividades como as leituras em braile e em libras.

O público ainda poderá se encantar e interagir com as diversas formas culturais de apresentar a literatura: Café do Livro, um palco destinado a celebrar os grandes nomes e encontros de literatura nacional, e Palco da Palavra, espaço democrático que promove o encontro das múltiplas personalidades.