\'Pedal no Paraíso\' reúne mais de 12 mil ciclistas em Duque de Caxias

Publicado 02/05/2024 22:56

Duque de Caxias - Pelo terceiro ano consecutivo, a Prefeitura de Duque de Caxias comemorou o Dia do Trabalhador com uma grande festa esportiva. O Pedal no Paraíso, o maior passeio ciclístico do estado, reuniu mais de 12 mil atletas em um percurso de 12 km, em Xerém, saindo do Hotel Escola de Duque de Caxias com destino à Fazenda Paraíso. Durante o trajeto, além de pontos de hidratação e lanches, que foram disponibilizados aos participantes, também chamou atenção todo o suporte de saúde à disposição dos ciclistas.

A Unidade Básica de Saúde - UBS Rural, da Secretaria Municipal de Saúde, instalada na Fazenda Paraíso, foi a unidade base do evento e trabalhou em conjunto com as equipes de três ambulâncias preparadas para fazer remoções ou atendimentos de emergência no percurso. Em caso de necessidade, equipes do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) estavam também de prontidão, mas felizmente nenhum participante precisou ser encaminhado à unidade.



Mesmo com o grande público que esteve no evento, com mais de 12 mil ciclistas amadores e profissionais participando do passeio ciclístico, foram realizados apenas 33 atendimentos leves na UBS Rural, entre serviços como aferição de pressão, atendimentos para pequenos curativos e dores musculares. Foi registrada também uma remoção por ambulância, em vítima de queda durante o percurso.



A ciclista Sílvia Pereira de Souza pedalou do bairro Cabuçu, em Nova Iguaçu, até Xerém, onde fez sua estreia no Pedal no Paraíso. Depois de um pequeno acidente, próximo ao ponto de chegada, ela recebeu atendimento na UBS Rural.

“Depois de pedalar de Nova Iguaçu até Xerém, caí na estrada, após trombar com outros ciclistas. O socorro chegou super rápido e, graças a Deus, foi sem gravidade. Completei o circuito e parei aqui na UBS pra aferir a pressão e receber curativo. Fui muito bem atendida pelas equipes de saúde e achei tudo muito organizado”, disse a ciclista do município de Nova Iguaçu.



Outro participante que também buscou o serviço na unidade de saúde foi o senhor Luiz Antônio, do bairro Figueira, em Duque de Caxias. Ele começou a pedalar há pouco tempo, incentivado pela esposa, e ressaltou a importância do evento para o lazer e esporte no município.

“Dei uma escorregada durante o percurso e, mesmo com uns arranhões, seguimos pedalando. Cheguei aqui e vim verificar a pressão e fazer um curativo. A pressão deu 13x8. Perfeita pra quem pedalou da Figueira até aqui, não acham? Agora estou pronto para curtir a festa!”, disse o animado Luiz Antônio.

Pontos de hidratação

Para ajudar na hidratação dos atletas, a concessionária instalou seis bebedouros em pontos estratégicos, como na largada e na linha de chegada. Deyverson Araújo, de 32 anos, colaborador da Águas do Rio e morador de Duque de Caxias, aproveitou o feriado para se divertir e realizar uma atividade física percorrendo de bicicleta aproximadamente 12km de percurso pela cidade.



“Participo desde a primeira edição do evento e não poderia ficar de fora dessa. Gosto muito de me exercitar e praticar atividades físicas. O passeio ciclístico para mim serve como uma terapia e uma forma de manter contato com a comunidade de ciclistas e simpatizantes. E mais legal ainda é ver minha empresa participar e incentivar esse tipo de evento que tem como objetivo estimular pessoas a buscarem um estilo de vida mais saudável”, pontuou Deyverson.



O Pedal no Paraíso é um evento gratuito de ciclismo promovido pela Prefeitura Municipal de Duque Caxias em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.