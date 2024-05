Firjan SENAI oferece vagas em cursos de qualificação profissional em Caxias - Divulgação

Publicado 30/04/2024 22:03

Duque de Caxias - Formação profissional e colocação no mercado de trabalho. Foi esse o foco do ex-aluno da Escola Firjan SENAI SESI, em Duque de Caxias, Gabriel Amichi, que concluiu o curso de Automação Industrial e agora trilha os primeiros passos da carreira, atuando na indústria de Energia:

“É muito bom poder mostrar o que a Firjan SENAI pode proporcionar”. Ele é um exemplo para tantos jovens e adultos que buscam qualificação e agora têm a oportunidade de se inscrever em uma das quase 700 vagas, distribuídas em 16 modalidades de cursos profissionalizantes das escolas Firjan SENAI oferecidos pela Baixada Fluminense, nas unidades de Duque de Caxias (370).



Inscrições devem ser feitas pela internet, no site da Firjan SENAI



Pelo endereço www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos os interessados podem se inscrever em um dos cursos gratuitos. As oportunidades serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas.



Em todo o estado são mais de 70 títulos distribuídos em 303 turmas, oferecidos em diferentes formatos (on-line, presencial ou semipresencial). Há oportunidades em áreas tecnológicas como: Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Automação e Mecatrônica, Construção Civil, Eletroeletrônica, Energias Renováveis, Gestão, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Joalheria, Logística, Madeira e Mobiliário, Metalmecânica, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação, Vestuário, entre outras.







“A qualificação profissional é de fundamental importância para a empregabilidade de jovens e adultos. Portanto, a Firjan SENAI está ofertando vagas gratuitas em cursos profissionalizantes, focando na ampliação das oportunidades de trabalho e de renda dos alunos”, pontua Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI.







Pré-requisitos e inscrições







Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.







Após o cadastro no site, o candidato terá um prazo de dois dias úteis para comparecer à unidade escolhida a fim de efetivar sua matrícula. Será necessário apresentar todos os documentos exigidos, incluindo identificação, CPF, comprovante de escolaridade e autodeclaração de baixa renda. Candidatos menores de idade deverão ser acompanhados por seu responsável legal.