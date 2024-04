Confira a programação da 3ª EXPO BAIXADA - Comemoração do Dia da Baixada: - Divulgação

Confira a programação da 3ª EXPO BAIXADA - Comemoração do Dia da Baixada:Divulgação

Publicado 29/04/2024 17:30 | Atualizado 29/04/2024 17:40

Duque de Caxias - Para homenagear o Dia da Baixada Fluminense, comemorado no dia 30 de abril, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Duque de Caxias (SMCT) convida a todos para a 3ª edição da Expo Baixada.

A 3ª Expo Baixada será realizada em 30/04, das 9h às 18h, no Instituto Multidisciplinar da UFRRJ - Campus Nova Iguaçu, localizado na Av. Governador Roberto Silveira, s/nº, bairro Moquetá, em Nova Iguaçu. O encontro deste ano vai falar sobre os “Caminhos Atuais para o Turismo na Baixada Verde”, além de contar com apresentações musicais, palestras e feiras de artesanato.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site Sympla, acessando o link

A 3ª Expo Baixada é uma realização da Instância de Governança Regional Baixada Verde, da qual o município de Duque de Caxias faz parte, e do Observatório de Turismo e Lazer da Região Turística Baixada Verde.

Data: 30/04 – das 9 às 18 horas

Local: Instituto Multidisciplinar das UFRRJ – Nova Iguaçu. Tema: “Caminhos atuais para o turismo na Baixada Verde”

09h – 09h30: Registro e café de boas-vindas.

09h30 – 10h20: Apresentação artística local – Aimê Braz

10h20 – 12h: Painel - Inspirações para o futuro - Cases de Sucesso

Convidados:

Gustavo Tutuca – Secretário de Estado de Turismo

André Português – Prefeito do município de Miguel Pereira

Marcos Navega – presidente da IGR Costa do Sol

Akira Taguti – Instância Jonosake

Prefeitos dos municípios integrantes

12h – 13h30: Intervalo para almoço – Apresentação Cultural no Hall de entrada

14h – 16h: Painel - A baixada também tem Turismo

Convidados:

Pablo Produção Expedição Rio - @tvglobo

Jonão - @trilhandocomjonão

Anne - @maisviagemoficial

Katie Weintrab - @sinaldovale

16h às 17h: Lançamento do Site do Observatório de Turismo e Lazer da Baixada Verde

17h: Apresentação Cultural e Encerramento no Hall