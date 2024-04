Canalização de canal em Caxias vai beneficiar mais de 50 mil moradores - Divulgação

Publicado 29/04/2024 17:18

Duque de Caxias - Foram iniciadas, no último sábado (27), no bairro Parque Duque, primeiro distrito de Duque de Caxias, as obras de canalização e urbanização dos 2,7 km do Canal Dois Irmãos, que vão beneficiar cerca de 50 mil moradores das comunidades Parque das Missões, Dois Irmãos, Parque Duque, Parque Beira Mar e Parque Boa Vista. As obras, orçadas em R$ 52,19 milhões, estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e supervisionadas pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil.

Diversas autoridades participaram do lançamento, entre elas os secretários de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, e de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, além do presidente do Inea, Renato Jordão, e do prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis.

As obras de infraestrutura têm por objetivo o controle de inundações, promovendo melhoria da qualidade de vida dos moradores da região.

“As ações vão contribuir para mitigar os impactos das inundações que acometem os moradores desta comunidade. Nós viemos aqui para lançar e acompanhar os trabalhos que já estão em andamento. E aproveito para anunciar que, em breve, daremos início à reurbanização do Canal do Roncador, no bairro Nova Campinas, mais uma intervenção que irá favorecer a população”, destacou o secretário Rossi.

"O lançamento desta obra representa uma nova era para estes moradores, porque vai ajudar a combater as enchentes que afetam está região em períodos de fortes chuvas" ressaltou Washington Reis.



O prefeito Wilson Reis disse, na ocasião, que em parceria com o governo do estado estão sendo realizadas importantes obras de infraestrutura no município, beneficiando milhares de moradores residentes em áreas de risco de enchentes. No município, está em andamento a canalização dos canais Calombé e Roncador, que cortam os bairros Figueira e Nova Campinas, no segundo e terceiro distritos, respectivamente.