Campanha de arrecadação de agasalhos beneficia 270 famíliasDivulgação

Publicado 26/04/2024 16:42

Duque de Caxias - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) iniciou, nesta semana, a campanha de doação de agasalhos 2024. Estão sendo aceitas blusas, casacos, roupas de lã, jaquetas, calças, meias, luvas, toucas, cachecóis, cobertores, mantas, edredons e calçados fechados.

É recomendável que a roupa esteja em bom estado e em condições de uso imediato, com cadarços, no caso de sapatos; zíper funcionando; com todos os botões, além de luvas e meias em pares completos.

Para doar, basta se dirigir aos seguintes postos de arrecadação:

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos - Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de Agosto.

CRAS Beira Mar - Rua Francisco Alves, s/nº.

CRAS Figueira - Av. Washington Luís, s/nº, Referência: E.M. Walter Russo.

CRAS Imbariê - Rua Goindira, no 54. Referência: Colégio Fernando Figueiredo.

CRAS Maria José Carrilho - Rua Pinto Lira, s/nº, Engenho do Porto.

CRAS Parada Morabi - Av. Vitória, s/n?, Jardim Anhangá.

CRAS Noel Ribeiro- Av. Pistóia, s/no, Referência: CIEP 218-

Jardim Gramacho.

CRAS Xerém- Av. Nobrega Ribeiro, no 15, Vila Nossa Senhora das Graças.

CRAS Pilar- Av. Presidente Kennedy, Lt. 10, Qd. 46.

CRAS Centenário - Rua Manoel Vieira,s/n?,

CRAS Amilton Pontes - Av. Marquês de Baependi, s/nº, Jardim Primavera.

CRAS Vila Maria Helena - Rua Antenor Resende, n? 100.

CRAS Gramacho -Av. Presidente Kennedy, no 2327. Referência: Próximo à Praça da Bíblia.

CREAS Centenário - Rua Manoel Vieira, s/n°

CREAS Figueira- Estrada Velha do Pilar, s/n°.

CREAS Vila Maria Helena - Rua Antenor Resende, nº 100.