Pré-candidato a prefeito, Netinho Reis visita circuito de botecos em Caxias - Reprodução

Publicado 26/04/2024 16:34

Duque de Caxias - O pré-candidato a prefeito de Duque de Caxias, Netinho Reis, cumpriu agenda saborosa na cidade da Baixada Fluminense. Ao lado de correligionários e da noiva Julia Moraes, ele fez o circuito dos restaurantes participantes do 'Comida do Buteco'. O primeiro foi o campeão da última edição, o Boteco do Teixeira, onde foram recebidos por Margareth e Sandro Teixeira.

Depois, visitaram o Cevina Bar, recepcionados por André Kunze e seu Filho, Guilherme Kunze. O terceiro boteco foi o Beer Soccer, recepcionados pelo sócio Amaury, que foi quinto lugar na última edição da competição.

Eles terminara a visita no Bar do Diretor, recepcionados pelo Zinho, CEO da Confeitaria Duquesa.

Também participaram da comitiva: Aline do Áureo; Danielle Barros, secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, acompanhada de Júlio Souza, Gestor da Economia Criativa do Estado; e o Presidente do Polo Gastronômico de Ipanema e Zona Sul, Tiago Moura.

